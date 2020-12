Link kopiert

Zagreb Ein starkes Erdbeben hat am Dienstag gegen 12.20 Uhr Zentralkroatien erschüttert und bisher sieben Menschenleben und zahlreiche Verletzte gefordert. Ein zwölfjähriges Mädchen starb in der Kleinstadt Petrinja, wo das Zentrum des Erdstoßes lag. Am Nachmittag wurden fünf Tote im Dorf Majske Polj