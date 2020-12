Link kopiert

Neu-Delhi Ein christlicher Priester und eine Nonne sind in Indien für den Mord an einer Klosterschülerin vor 28 Jahren zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Gericht im südindischen Kerala sah es laut Medienberichten vom Mittwoch als erwiesen an, dass die Angeklagten die damals 21-Jährige tötet