ankara Bei einem Feuer auf einer Intensivstation in einem türkischen Krankenhaus sind zehn Covid-19-Patienten getötet worden. In der Privatklinik in der südlichen Stadt Gaziantep sei in der Früh ein Sauerstoffzylinder explodiert. Um die genauen Ursachen des Feuers zu ermitteln, hätten Staatsanwaltsc