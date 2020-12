Link kopiert

New York Schnee in New York City, Eisregen in Virginia und starke Winde und Überschwemmungen etwas weiter südlich: Über den Nordosten der Vereinigten Staaten ist ein Wintersturm hinweggefegt und hat erste Todesopfer gefordert. Bei einem Massenunfall auf der Interstate-Autobahn 80 im Bundesstaat Penn