Link kopiert

. . . Pastor Robert Vetter, der sich am 24. Dezember mit seiner mobilen Kirche auf den Weg macht, um auch in Corona-Zeiten die frohe Botschaft zu bringen. Gezogen von einem Trecker, stoppt der Anhänger mit Waldhütte, einer LED-Installation der Heiligen Familie an der Außenwand und großem Bild des Al