Paris Beim Absturz eines Helikopters in den französischen Alpen sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Der Pilot habe den Absturz in der Region Savoyen mit lebensgefährlichen Verletzungen überlebt. An Bord des Helikopters waren zwei Helfer der Alpenrettung sowie vier Mitarbeiter der privaten Luftret