catanzaro In Italien steht einer der größten Mafia-Prozesse der vergangenen Jahrzehnte gegen mehrere Hundert Beschuldigte bevor. Ein Gericht in der süditalienischen Stadt Catanzaro beschloss die Eröffnung des Prozesses für Mitte Jänner, wie italienische Nachrichtenagenturen am Freitag vermeldeten. D