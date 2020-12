Link kopiert

Stockholm In Schweden steht eine 70-jährige Frau unter Verdacht, ihren Sohn jahrzehntelang eingesperrt zu haben. Die Zeitung „Expressen“ berichtete am Montagabend, eine Verwandte habe den heute 41-jährigen Mann in der völlig verwahrlosten Wohnung gefunden. Er sei von der Außenwelt abgeschnitten gewe