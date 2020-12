Google Maps führte Wanderer in die Irre













Link kopiert

reichenau an der rax Auf der Rax sind nach Angaben der Bergrettung vier Wanderer im Alter von 24 und 30 Jahren von Google Maps in die Irre geführt worden. Das ortsunkundige Quartett hatte am Nachmittag eine von der App vorgeschlagene Route zum Abstieg nutzen wollen. Diese existiere jedoch nicht. Die