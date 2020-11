Link kopiert

Kopenhagen, Hamburg Menschen in Europa atmen zunehmend sauberere Luft. Die Luftqualität auf dem Kontinent verbesserte sich im Laufe der vergangenen Jahre spürbar, wie die Europäische Umweltagentur EEA in einem am Montag veröffentlichten Bericht schreibt.

60.000 Todesopfer weniger

Die positive Entwickl