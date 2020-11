Link kopiert

mexiko-stadt Im Westen von Mexiko haben Ermittler mehr als 100 Leichen in einem Massengrab entdeckt. In der Ortschaft El Salto im Bundesstaat Jalisco seien die Überreste von mindestens 113 Menschen gefunden worden, sagte der örtliche Generalstaatsanwalt. In Mexiko gelten rund 60.000 Menschen als ver