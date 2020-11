Link kopiert

Kaprun, Zell am See Heute jährt sich die Seilbahnkatastrophe von Kaprun im Pinzgau zum 20. Mal. 155 Menschen kamen bei dem Brand eines Zuges der Kitzsteinhorn-Gletscherbahn am 11. November 2000 ums Leben. „Das, was geschehen ist, tut uns unendlich leid“, erklärte der damalige Bürgermeister und heuti