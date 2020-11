Link kopiert

Havanna Nach schweren Unwettern in Mittelamerika und Mexiko mit Dutzenden Toten und Vermissten hat „Eta“ die kubanische Südküste erreicht. Der Tropensturm traf am frühen Sonntag nahe Punta Colorados in der zentralen Provinz Sancti Spíritus auf Land, wie die kubanische Nachrichtenagentur Prensa Latin