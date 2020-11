Link kopiert

Jekaterinburg Ein junger Russe hat bei einer Party in seiner Wohnung in Jekaterinburg am Ural drei seiner Gäste erschossen und dann sich selbst getötet. Ein 17 Jahre altes Mädchen sei ebenfalls von den Schüssen getroffen worden, habe aber mit schweren Verletzungen überlebt, teilten die Ermittler mit