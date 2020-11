Mangel an Lebensraum













Link kopiert

Nairobi Die größere Dichte an Berggorillas in Ostafrika hat Forschern zufolge ein verringertes Wachstum des Bestands zur Folge. „Die Virunga-Gorilla-Population hat sich seit fast 40 Jahren vergrößert, ihr Lebensraum aber nicht“, sagte Damien Caillaud, ein Mitautor der am Mittwoch veröffentlichten St