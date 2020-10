Link kopiert

spittal an der drau Nachdem im vergangenen Frühjahr eine 84-jährige Frau wegen einer mit Malaria verseuchten Blutkonserve gestorben ist, ist gestern am Bezirksgericht Spittal an der Drau die 59-jährige Blutspenderin wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden. Die Angeklagte war 2019 drei Wochen mit