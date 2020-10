Immer weniger Waldelefanten in der Elfenbeinküste













Link kopiert

Yamoussoukro In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Waldelefanten in den Schutzgebieten der Elfenbeinküste dramatisch zurückgegangen. Das berichten Forschende mit Beteiligung des Schweizer Zentrums für wissenschaftliche Forschung in Cote d‘Ivoire im Fachmagazin „Plos One“. Demnach brach die Popu