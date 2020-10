Link kopiert

Darmstadt Auf ihrer Jahre dauernden Mission zum Merkur ist die Sonde „BepiColombo“ am Donnerstag an der Venus vorbeigeflogen. „Es hat alles funktioniert, es war erfolgreich“, sagte Simon Plum vom Esa-Satellitenkontrollzentrum der dpa. Vorbeiflüge an Planeten sind für „BepiColombo“ nötig, um die Ges