Waldbrände in Syrien treiben ­Zehntausende in die Flucht













Damaskus Schwere Waldbrände im Nordwesten Syriens haben Zehntausende in die Flucht getrieben und großen Schaden auf Ackerland angerichtet. Helfer hatten in Nähe der Küstenstädte Latakia und Tartus in den letzten Tagen Dutzende Brände gelöscht und versucht, die Menschen in ländlichen Gegenden unter a