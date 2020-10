Link kopiert

Bruckberg Ein tödlicher Bahnunfall ereignete sich gestern bei Landshut in Niederbayern, bei dem zwei Schüler von einem Zug erfasst wurden. Die beiden Schüler, zwei 13 und 17 Jahre alte Brüder, waren am Bahnhof Bruckberg von einem Zug erfasst worden, als sie eine Regionalbahn in Richtung Landshut erw