Cusco Das ist das Glück, das manchen in dieser Coronapandemie beschert wird. So sitzt der japanische Tourist Jesse Katayama seit Ausbruch der CoV-Pandemie in Peru fest, wie mehrere Medien berichten. Nun hat ihm allein die zuständige Tourismusbehörde in Cusco eine Sondergenehmigung für den Besuch der