Wiener Neustadt Der Prozess um eine Bluttat in einer Pizzeria in Pitten (Bezirk Neunkirchen) hat am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt mit einem Schuldspruch gegen einen 31-Jährigen geendet. Die Geschworenen bejahten die Hauptfrage nach Mord einstimmig, der türkische Staatsbürger muss für 20