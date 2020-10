Link kopiert

London Hier die Scherbe eines römischen Gefäßes, dort eine jahrhundertealte Münze: Die Themse, die sich durch London schlängelt, lädt aufmerksame Beobachter an ihren Ufern zu einer Zeitreise ein. Mudlarking heißt ein Trend in Großbritannien, der immer mehr Fans findet. Mitten in der Hauptstadt wird