Link kopiert

Mexiko-Stadt Tropensturm „Delta“ ist zu einem Hurrikan der Kategorie zwei hochgestuft worden. Er bewegte sich am Dienstagmorgen (Ortszeit) mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 155 Kilometern pro Stunde in der Karibik in Richtung der mexikanischen Halbinsel Yucatán und sollte sie laut dem Nationalen