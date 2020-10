Link kopiert

Schärding In Schärding ist Umweltalarm ausgelöst worden. Ein unbekannter Täter hat im Abwasserschacht einer Wohnanlage Diesel oder Heizöl entsorgt. Über ein kleines Gerinne gelangte der Treib- bzw. Brennstoff zuerst in die Pram und nach weiteren 150 Metern in den Inn. Passanten bemerkten im Mündungs