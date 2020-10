Link kopiert

Turin, Nizza Acht Todesopfer, ein Vermisster: So lautete die vorläufige Bilanz der schweren Unwetter, die am Samstag Norditalien heimgesucht hatten. Gesucht wird noch ein Jäger in der lombardischen Provinz Pavia. Mehrere vermisste Urlauber wurden inzwischen lokalisiert und in Sicherheit gebracht. Im