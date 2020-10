Link kopiert

Nassereith Ein brutaler Überfall auf einen Pkw-Lenker aus Griechenland beschäftigt seit der Nacht auf Sonntag die Polizei in Tirol. Ein 52 Jahre alter Grieche war gegen 0.40 Uhr blutüberströmt am Rand der Fernpassbundesstraße in Nassereith (Bez. Imst) aufgefunden worden. Der Verletzte berichtete, da