Rom In Italien wächst die Sorge wegen der hohen Zahl von Wildschweinen, die immer häufiger schwere Verkehrsunfälle verursachen. Zwei Fußballer sind am Donnerstag auf der Autobahn A26 in Carpignano in der norditalienischen Provinz Novara bei einem Unfall ums Leben gekommen, nachdem ihr Auto mit einer