Link kopiert

. . . ein wohl nur aus Spaß angekündigter Amoklauf, der die Eltern eines Hamburger Jugendlichen teuer zu stehen kommt. Der damals 13-Jährige hatte eine solche Tat im Juni per Handy in einer Schule in Mümmelmannsberg angekündigt. Die Polizei hatte das Schulgebäude evakuiert, Straßen abgesperrt. Auch