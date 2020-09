Link kopiert

San Francisco Zwei sich schnell ausbreitende neue Brände bedrohen Menschen in Kalifornien. In der Weinregion Napa Valley nordöstlich von San Francisco ordneten örtliche Behörden am Sonntag (Ortszeit) zahlreiche Evakuierungen an. Rund 1800 Personen mussten ihre Häuser verlassen, berichtete der Sender