Berlin Eine betrunkene Autofahrerin hat in der Nacht zum Montag auf dem Weg in eine Berliner Tiefgarage nach Polizeiangaben einen am Eingang liegenden Obdachlosen überrollt, mehrere Meter mitgeschleift und schwer verletzt. Demnach ließ die 55-Jährige den Mann zunächst liegen und entfernte sich. Ein