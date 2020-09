Link kopiert

Hasbergen Rund 50 Menschen haben sich auf einer Privatparty bei Osnabrück geprügelt und damit einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Zahlreiche Gäste der Familienfeier in Hasbergen waren am Sonntagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache in Streit geraten und aufeinander losgegangen, so die Polizei.