Link kopiert

. . . das Dörfchen Aberhosan in Wales, in dem jeden Tag um sieben Uhr das Internet ausfiel – seit 18 Monaten. Was eineinhalb Jahre lang ein Mysterium darstellte, ist jetzt gelöst, wie der britische Telekom-Dienstleister Open Reach mitteilte. Einer der Dorfbewohner hatte ein altes, gebrauchtes Fernse