Link kopiert

Neu-Delhi Beim Einsturz eines Wohnhauses in Indien sind nach offiziellen Angaben mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. 32 Menschen wurden am Montag lebend aus der Ruine des dreistöckigen Hauses in der Stadt Bhiwandi bei Mumbai gerettet, darunter zwei vier und sieben Jahre alte Buben. Bis zu 2