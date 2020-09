Link kopiert

Hobart Eine Gruppe von rund 270 Grindwalen ist an der australischen Insel Tasmanien gestrandet. Das teilte die dortige Behörde für Wildtiere am Montag mit. Erste Experten seien in der abgelegenen Macquarie-Bucht eingetroffen, um sich ein Bild zu machen und die Rettung der Tiere in die Wege zu leiten