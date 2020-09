Link kopiert

. . . ein stinkender Denkzettel für Camper in Thailand: Nachdem zahlreiche Besucher im Khao Yai Nationalpark Unmengen von Müll zurückgelassen hatten, ließ Umweltminister Varawut Silpa-archa die Abfälle einpacken und per Post an die Verschmutzer zurückschicken. „Wir haben Ihren Müll eingesammelt und