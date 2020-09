Link kopiert

. . . ein Bootsbesitzer, der schwimmend die Diebe seines Bootes verfolgt und bis zum Eintreffen der Polizei am Ufer festgehalten hat. Der Mann habe gesehen, wie die beiden betrunkenen 17 und 18 Jahre alten Männer sein Boot von einem Campingplatz in Wörth am Main losgebunden und damit weggefahren sei