Minderjährige Touristinnen in Italien vergewaltigt













Matera Nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung an zwei minderjährigen Touristinnen aus Großbritannien sind in Süditalien vier Männer im Alter von 19 bis 23 Jahren, die aus der Region stammen, festgenommen worden. Vier weitere Männer stehen unter Verdacht, an dem Verbrechen beteiligt gewesen zu s