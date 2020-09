Link kopiert

colombo Auf einem vor der Küste Sri Lankas liegenden Öltanker ist erneut ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte auf anderen Schiffen und in Hubschraubern bekämpften am Dienstag die Flammen, teilte die Marine mit. Erst am Sonntag hatten sie ein über drei Tage brennendes Feuer auf dem Tanker „New Diamo