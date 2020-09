Link kopiert

London Die britische Polizei hat nach Messerangriffen in Birmingham einen 27-jährigen Mann festgenommen. Er sei unter dem Verdacht verhaftet worden, einen Mord und sieben versuchte Morde verübt zu haben, teilte die West Midlands Police am Montag mit. Die Festnahme sei am Morgen gegen 4 Uhr (Ortszeit