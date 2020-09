Link kopiert

. . . ein Mann, der mit seinem frisierten Fahrrad mit etwa 20 km/h im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen unterwegs gewesen und von der Polizei gestoppt worden ist. Der 50-Jährige hatte an dem Rad einen Benzinmotor angebaut und an der Stange einen Tank installiert. Bei der Kontrolle in Solnhofen hatte