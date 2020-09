Link kopiert

Wien 16.319 Ehen sind im Vorjahr in Österreich geschieden worden, die Scheidungsrate lag damit auf dem Niveau der Vorjahre. „Etwa vier von zehn Ehen in Österreich landen früher oder später vor dem Scheidungsrichter“, erläuterte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas in einer Aussendung. Am