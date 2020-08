Link kopiert

Lyon Beim Überfall auf einen Geldtransporter in Frankreich sind Berichten zufolge mehrere Millionen Euro geraubt worden. Die Beute belaufe sich auf neun Millionen Euro, wurde am Freitag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft berichtet. Zwei Täter blockierten demnach am Morgen einen Geldtransporte