Erneut viele Tote nach Sturzfluten in Afghanistan













Link kopiert

Kabul In Afghanistan sind einen Tag nach den verheerenden Sturzfluten in der Provinz Parwan erneut Menschen durch Überschwemmungen ums Leben gekommen. In der Nachbarprovinz Kapisa nordöstlich der Hauptstadt Kabul starben mindestens 13 Bewohner. Die Opferzahlen könnten noch weiter steigen, da viele M