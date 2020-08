Link kopiert

Heilbronn Ein Lokführer ist betrunken in seinem Güterzug eingeschlafen. Nach Angaben der Bundespolizei fand ein Bahnmitarbeiter den 39-Jährigen in der Nacht zum Mittwoch in dem stehenden Zug im Rangierbahnhof in Heilbronn.

In seinem Führerstand lag eine halb leere Flasche hochprozentigen Alkohols, ei