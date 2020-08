Wetterturbulenzen in Italien: Feuer, Hagel, Schlammlawinen













Link kopiert

Rom Schlammlawinen in Cortina d‘Ampezzo und Evakuierung wegen Feuers auf Sardinien: Italien erlebt einen August der Wetter-Gegensätze. Die Dolomitenregion um den Bergort Cortina wurde am Montagabend zum zweiten Mal in Folge von Unwettern heimgesucht. Nach vielen Stunden mit Starkregen seien Straßen