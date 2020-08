Sicher in Mamas Arm













Die neunjährige Gorilladame Kala hält ihr Baby nah an ihrem Körper. Der Westliche Flachlandgorilla-Nachwuchs ist erst am Mittwoch im Gorillahaus des Zoos in Bristol zur Welt gekommen. Das Junge wurde von der sechsköpfigen Gruppe willkommen geheißen. AP