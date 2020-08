Link kopiert

Tel Aviv In der israelischen Küstenstadt Eilat sollen rund 30 Männer in einem Hotel eine 16-Jährige vergewaltigt haben. Es gibt erste Verhaftungen, von der furchtbaren Tat sollen auch Videoaufnahmen existieren. Die Berichte über den am Freitag vergangener Woche angezeigten Gruppenmissbrauch lösten i