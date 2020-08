Link kopiert

. . . ein 26-Jähriger, der in der Waschmaschine eines Mehrfamilienhauses Rauschgift versteckt hat. Eine Hausbewohnerin roch das Marihuana im Waschkeller, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Rund 800 Gramm entdeckte sie daraufhin in der Trommel einer Waschmaschine. Die Polizei konnte den Besitzer