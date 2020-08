Link kopiert

Osnabrück In einem Kleinbus und mit teils zu hohem Tempo ist ein Elfjähriger in der Nacht auf Dienstag vor der Polizei in Osnabrück geflüchtet und hat dabei mehrere Autos beschädigt. Die Beamten wollten den in Schlangenlinien und ohne Licht fahrenden neunsitzigen Bus kontrollieren. Dessen Fahrer hab